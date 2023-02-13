Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, İstanbul'da gözaltına alındı.
İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yapılan kimlik kontrolleri sırasında ihbar üzerine iki kişiyi durdurdu.
Yapılan incelemede, Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş'un Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhitliğini yaptığı, Gürcistan'a gitmek üzere oldukları belirlendi.
Gözaltına alınan ve üzerlerinde 16 bin dolar ile 20 bin lira ele geçirilen iki kişi, işlemleri yapılmak üzere Havalimanı Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilerin ‘vicdanınız rahat mı?’ sorusuna Yavuz Karakuş, “Vicdanım rahat. 44 bina yaptım. 4’ü yıkıldı. Her şeyi usulüne uygun yaptım” dedi.
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