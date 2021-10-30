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Vatandaşlar, Ata’sına koştu

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Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi töreninin ardından vatandaşlara açıldı. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce vatandaş, Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e akın etti.

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Vatandaşlar, Ata’sına koştu
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Türkiye Cumhuriyeti 'nin kuruluşunun 98. yıldönümü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı.

Taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Anıtkabir'e giriş yapan vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Anıtkabir'e taşıdı.


Yeni evli çiftlerden, çocuklu ailelere, gençlerden yaşlılara her kesimden binlerce vatandaş, Cumhuriyetin 98. yılında Anıtkabir'de, Atatürk'ün huzuruna geldi.


Ziyaretçiler, Anıtkabir'i çevreleyen caddelerde oluşturulan güvenlik noktalarından geçirilerek içeri alındı.


Ziyaretçilerden, düğün tarihini özellikle 29 Ekim'e alan Gizem ve Yusuf Şimşek çifti, akşam düğünlerinin olduğunu, düğün öncesinde de Atatürk'ün huzuruna geldiklerini söyledi.


Damat Yusuf Şimşek, "Bize böyle güzel bir bayramı sunduğu için Atamıza binlerce kez teşekkür ediyoruz. Atamızın sonuna kadar izindeyiz" dedi.


Gelin Gizem Şimşek ise 29 Ekim tarihini özellikle seçtiklerini belirterek, "Bugün düğün yapmayı istiyorduk. Çok şükür bize de nasip oldu. Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun" şeklinde konuştu.


 
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