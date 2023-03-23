Vatandaşın sofrasından 39 pide eksildi

Türkiye’de temel gıda ürünlerindeki fiyat artışları hız kesmeden devam ederken vatandaş bu tabloda Ramazan ayına hazırlanıyor. Asgari ücret bir yılda yüzde 100 artsa da alım gücündeki düşüş halkı yoksullaştırmaya devam ediyor. Kilogramı 300 liraya kadar çıkan hurmayı taneyle alan dar gelirli vatandaş sofrasına bu yıl 39 pide eksik koyacak. 2022'de asgari ücret ile 805 pide alınırken, bu yıl alınabilen pide sayısı 766'ya düştü. İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatlarına son 1 yılda yüzde 83, son iki yılda ise yüzde 204 zam geldi.
2021 yılında 365 gramı 4 liraya satılan Ramazan pidesinin 300 gramı bu sene 10 liraya satılacak. İstanbul'da geçen sene 330 gram pidenin satış fiyatı ise 6 TL idi.
2020 yılında, alınabilen 814 pide ile son 11 yıldaki en yüksek seviye görüldü. 2022'de bir aylık net asgari ücret ile 805 adet Ramazan pidesi alınırken bu miktar 2023'te 766 adet oldu. Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı geçen sene pidelik un fiyatının 265 lira iken bu yıl 550-600 lira civarında olduğunu bildirdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.