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Vatandaş pazardan çürük soğan topluyor

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Türkiye’de artan hayat pahalılığı ile çarşı ve pazarlar yangın yerine dönerken, gıdaya erişemeyen binlerce vatandaş market ve pazarlardan atık toplayıp karnını doyurmaya çalışıyor

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Vatandaş pazardan çürük soğan topluyor
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Türkiye’de geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar karnını nasıl doyuracağını kara kara düşünüyor. Mutfağın vazgeçilmez ürünleri arasında olan kuru soğanın kilogramı 30 TL'den, tanesi de 7.5 TL'den satılmaya başlayınca, bütçeyi zorlayan ürünlerden biri oldu. Milyonlarca insan ucuz gıdaya erişmek için market market gezerken, krizin altında kalan vatandaşlar ise semt pazarlarına akşam saatlerinde çıkıp çürük soğanları toplamak zorunda kalıyor.
Kilo ile alışveriş yapamayan vatandaşlar taneyle ürün alıyor. Soğanın tanesi 7.25 TL olurken, patlıcan 3.40 TL, domates 5.75 TL, salatalık 3.84 TL oldu. Bunları bile alamayan vatandaşlar da akşamları semt pazarlarına giderek atık ürünleri topluyor.
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