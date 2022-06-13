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Van'da 5 büyüklüğünde deprem

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Van'ın Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı olmadığını bildirdi.

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Van'da 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.35'te Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, 18,36 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı veya yaralı yok.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AA muhabirine, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir bilginin aktarılmadığını belirterek, "Şu an ekipler inceleme ve tespit çalışması yapıyor. Şimdilik olumsuz bir durum görünmüyor." dedi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tuşba'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde İl Ambulans Servisi Başhekimliğine herhangi bir olumsuz çağrı ve yardım talebinin gelmediğini belirtti.

Bakan Koca, "Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremle ilgili Van Valisi Ozan Balcı ile görüştüğünü belirtti.

Bakan Soylu, Vali Balcı'nın, "tüm taramaların gerçekleştirildiğini, birkaç binada tespit edilen çatlağın dışında hiçbir problem olmadığını son bilgi olarak teyit ettiğini" aktardı.

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