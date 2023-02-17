Umutlar “Ölmez”

Zamana karşı yarışın olduğu şehirlerden mucize kurtuluş haberleri geldi. 248. saatte Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki Aleyna enkazdan sağ çıkarıldı. Enkaz altında ne yaptığı sorusuna Aleyna Ölmez, "Hiçbir şey yoktu elimde, kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım." ifadelerini kullandı

Depremin ardından zamana karşı yarışın olduğu şehirlerden mucize kurtuluş haberleri geldi. 248. saatte Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki Aleyna enkazdan sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, depremin 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesinde ilk muayenesi yapılan Ölmez, buradan da Ankara'ya sevk edildi.

Ölmez, sevk öncesinde hastanede kendisinin sağlık durumunu soran basın mensuplarına, "İyiyim teşekkür ederim." ifadeleriyle karşılık verdi. Enkaz altında ne yaptığı sorusuna Aleyna Ölmez, "Hiçbir şey yoktu elimde, kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım." dedi.

''İNANILMAZ BİR OLAY''

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Dilber, Aleyna Ölmez'in sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Çok inanılmaz bir olay. 248 saat sonra, 11. günde geldi. Vücut fonksiyonları çok bozulmadan yaşaması, böbrek fonksiyonlarının bozulmaması bizi şaşırttı. İnanılmaz bir şey. Sağlık durumu çok iyi. İlk geldiğinde 'Aleyna nasılsın?' dedim, 'Hocam çok iyiyim' dedi. Her geçen saat daha iyi oluyor. Çok daha iyi. Şimdi, Ankara'ya gönderiyoruz. Biraz travma var tabii. Travmanın etkileri nedeniyle biraz bu ortamdan uzaklaştırmak da gerekiyor. Vücudunda çok önemli bir kırığı yok. Beyin fonksiyonları iyi. Bütün organları iyi durumda. Daha iyi bir ortama çekmek istiyoruz onu."

228. SAAT

Hatay'ın Antakya ilçesinin Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışması sırasında açılan yaşam koridonundan ses alındı.

Takviye ekiplerinin de hummalı çalışması sonucu 228’inci saatte yabancı uyruklu anne Ela ile çocukları Meysam ve Ali Bağdet sağ olarak çıkartıldı. Hemen ambulanslara alınan anne ile çocukları tedavileri için hastaneye sevk edildi.

227. SAAT

Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altında kalan 74 yaşındaki Cemile Kekeç, 227 saat sonra kurtarıldı.

222. SAAT

Kahramanmaraş'ta bir kadın depremden 222 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Onikişubat ilçesinde enkazda çalışma yapan ekipler, Melike İmamoğlu'nun yaşadığını belirledi. Kadının yeri tespit edildi. Kurtarma ekipleri zorlu bir çalışma sonucu çıkarılan 42 yaşındaki Melike İmamoğlu hastaneye kaldırıldı.

AFAD, Gölcük Tersanesi ve jandarma ekipleri, Ali Taş Mahallesi'ndeki 7 katlı Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör'ü 212 saat sonra kurtardı.

