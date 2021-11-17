İstanbul'da 23 haftalıkken 648 gram ve 28 santim doğan, 3 ay yoğun bakımda kalan Umut bebek, hayata tutunmayı başardı. Anne Yasemin Babacan, zorlu geçen süreçte umutlarını hiç kaybetmediklerini söyledi.

İstanbul’da yaşayan Yasemin (34) ve Erdal Babacan (34) çifti 1 yıl önce çocuk sahibi olmak istedi, fakat birtakım sağlık sorunları nedeniyle erteledi. 7 buçuk yıllık evli çift, tam yumurta çatlatma iğnesi kullanmaya başlayacakken Yasemin’in hamile olduğunu öğrendi. İlk çocuklarına hamile olan finans uzmanı genç kadın ilk 5 ayında hiç sorun yaşamadıklarını ve çocuğunun gelişiminin de iyi olduğunu söyledi.

RAHİM AĞZI YETMEZLİĞİNDEN KESE DIŞARI ÇIKTI 5 buçuk ayın sonunda detaylı ultrasona giren anne Babacan, rahim ağzı yetmezliğinden dolayı kesenin dışarı çıktığını öğrendiklerini söyledi. Genç kadın, ''Doktorum operasyonun güzel geçtiğini, keseyi içeri alıp, dikiş attıklarını fakat hamileliğimin bundan sonra yatarak geçmesi gerektiğini söyledi. Sadece tuvalete gitmek için ayağa kalkıyordum” dedi.

AĞIR MANTAR ENFEKSİYONU GEÇİRDİ 3 hafta boyunca evde yatan Babacan bu sırada ağır mantar enfeksiyonu geçirdi. Tedaviyle enfeksiyon geçmeyince, artan ağrıları kendisine zarar vermeye başladı.



DOKTORLAR DOĞUMA KARŞI ÇIKTI Süreci anlatan Babacan, en son doktorla yaptığı görüşmede, enfeksiyonun kendisine zarar verdiğini ve bebeği de kaybedeceğini, alınması gerektiğini söylediğini belirtti. Genç kadın, ''Ancak o akşam acil operasyona aldılar. Dikişlerimi açıp suni sancı vererek bebeği alacaklarını söylediler. Sabaha kadar uyumadık, hala umudumuz olsun istiyorduk. Bol bol dua ettik, bir mucize olsun istedik ve o mucize gerçekleşti. Umudumuz doğdu” diye konuştu.

“YAŞAYACAĞINA BİZİ İNANDIRDI” 648 gram doğan bebeğini 8 saat sonra gördüğünü anlatan kadın, “Entübasyon yapılmıştı, gördüğümde minicikti, parmakları simsiyahtı. Zayıftı sadece kaburgaları görülüyordu. Yaşayacağına inandık, bizi inandırdı'' dedi.

''ENFEKSİYON KALBİNE KADAR SIÇRAMIŞTI'' Umut’un 30 gün boyunca mantar enfeksiyonuyla savaştığını söyleyen Yasemin Babacan, bebeğinin çok zor dönemler geçirdiğini yüzde 100 oksijen aldığı zamanlar olduğunu söyledi. ''Bir şeylerin bittiğini düşündüğümüz zamanlar oldu ama asla umudumuzu yitirmedik'' diyen anne, ''Enfeksiyon kalbine kadar sıçramıştı ama mucizevi bir şekilde çocuğumuz bunu da yendi” diye konuştu.

''DİLİMİZDEN ‘UMUT’ KELİMESİNİ DÜŞÜRMEDİK'' Baba Erdal Babacan ise “Biz isim düşünmemiştik, süreç boyunca o kadar zorluk yaşadık ki bu dönemde dilimizden ‘umut’ kelimesini düşürmedik. ‘Umudumuzu yitirmeyelim’ diyerek birbirimize destek olduk. Sonra ismini ne koyduğumuzu sorduklarında herhalde Umut olacak dedik, bence çok da anlamlı oldu” dedi.

3 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI

Umut bebeğin dünyaya geldikten sonra sağlıkla yaşamaya devam etmesi için çalışan ekibin başında bulunan Yeditepe Üniversite Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Filiz Bakar, Umut bebeğin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Prof. Dr. Filiz Bakar, Umut bebeğin yaşama tutunma hikayesiyle ilgili şunları anlattı:

“Bazen anne veya çocuk için riskli bir durum olduğunda doktor erken doğum kararını verebiliyor. Umut bebekte de öyle oldu. Annede ağır mantar enfeksiyonu vardı, eğer bebeği içeride tutsaydık, annenin hayatını riske atmış olacaktık. Umut bebek 3 ay yoğun bakımda kaldı, zorlu bir süreç atlattı. Ama bu haftada doğan bebeğe göre iyi bir süreç izledik. Şimdi sağlığı çok iyi, kalıcı hasar gösteren bir belirtimiz yok. Ama tabi ki takibimize devam edeceğiz. Umudumuz nörolojik açıdan da ileride sağlıklı olarak bu süreci tamamlaması yönündedir.”



