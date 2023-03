Ugandalı Babirye’nin acı sonu

Ugandalı 31 yaşındaki Babirye Florence, kendisine yeni bir hayat kurmak için geçen yıl ülkesinden binlerce kilometre uzaktaki Hatay'ın Antakya ilçesine geldi. Türk bir ailenin yanında çocuk bakıcısı olarak iş bulan Florence, kısa zamanda kendine mutlu bir yaşam kurdu. Bir yandan da Uganda'daki ailesine para gönderiyordu. Ancak 6 Şubat'taki depremde hayatını kaybetti

Ugandalı 31 yaşındaki Babirye Florence, Hatay'ın Antakya ilçesinde Haydar ve Merve Mursaloğlu çiftinin 2 buçuk yaşındaki kızları Ada'nın bakıcılığını yapıyordu. Mursaloğlu ailesinin Akevler Mahallesi'nde bulunan Iraz Apartmanı'ndaki dairesinde aileyle birlikte yaşıyordu. Bir yıldır Ada'nın bakıcılığını yapan ve Mursaloğlu çiftinin yanında oldukça mutlu bir hayatı olan Florence, 6 Şubat'taki depreme Mursaloğlu ailesiyle birlikte yakalandı. Yıkılan Iraz Apartmanı'nın enkazından 5 gün sonra Florence'in cansız bedeni çıkarıldı.

KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Kimlik tespitinin yapılmasının ardından Ugandalı genç adının cenazesi, 11 Şubat'ta Antakya Narlıca Mevkii'ndeki kimsesizler mezarlığında toprağa verildi. Bu arada Mursaloğlu ailesinin yakınları ise durumu Uganda'nın Türkiye Büyükelçiliği'ne bildirdi.

Büyükelçilik yetkilileri, Uganda'daki ailesinin talebi üzerine Babirye Florence'nin cenazenin ülkesine gönderilmesi için harekete geçti. Ancak Babirye'nin ailesinin cenazeyi Uganda'ya getirecek parası yoktu. Bunun üzerine Uganda devleti ile Uganda'nın Türkiye Büyükelçiliği devreye girdi.

BABİRYE FLORENCE'İN CENAZESİ ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

Gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından Antakya'dan alınan cenaze uçakla İstanbul'a getirildi. İstanbul Havalimanı'nda Uganda Büyükelçisi Nusura Tiperu'nun da katılımıyla düzenlenen törenin ardından da cenaze THY'nin tarifeli seferiyle önceki gün ülkesine gönderildi. Büyükelçi Tiperu, uçağa yüklenmeden önce Babirye'nin tabutu önünde saygı duruşunda bulundu.

Gözü yaşlı aile ise günlerdir bekledikleri kızlarının cenazesini dün teslim aldı. Babirye Florence'nin cenazesinin, doğup büyüdüğü ve halen ailesinin yaşadığı Lwengo şehrinde toprağa verileceği öğrenildi.

"HER ZAMAN HAYATTA OLMAKTAN ZEVK ALIYORUM"

Babirye Florence, sosyal medya paylaşımlarında Türkiye'de olmaktan ve Mursaloğlu ailesinin yanında çalışmaktan duyduğu memnuniyeti her fırsatta dile getiriyordu.

31'inci yaşını kutladığı doğum gününde patronu Merve Mursaloğlu ile birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaşan Florence, "Benim için yaptığın her şeye çok teşekkür ederim. Hayatımdan ve her zaman hayatta olmaktan zevk alıyorum. Tanrı'nın lütfu sonsuza kadar benimle olsun. Bugün hayatımın en özel gününü kutluyorum. İyi ki doğdum" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Mursaloğlu çifti ve kızları Ada'dan ise günlerdir haber alınamazken, yakınları ise arayışlarına devam ediyor.