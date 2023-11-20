Türkiye’ye kara kış geldi

Türkiye’nin dört bir yanını kara kış bastırdı. Yağmur, fırtına ve kar Türkiye'yi sardı



İstanbul’da önceki gün başlayan sağanak yağış, gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle bazı bölgelerde kar yağışına dönüştü. İstanbul’da önceki gün 14 derece civarında seyreden sıcaklıklar, dün 2 dereceye kadar düştü. Yağışlar, sabah erken saatlerde il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüldü.

Hafta sonu mesaisi için işe gitmek üzere dışarı çıkan İstanbullular, kentin birçok noktasında beyaz örtüyle karşılaştı.

Kentin kuzeyinde bulunan ilçelerde fırtına nedeniyle sahil kesimlerinde dev dalgalar oluştu, dere taştı, su baskınları yaşandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Valisi Davut Gül “İrili ufaklı zararlar var. İstanbul'un genelinde su basan toplam ev ve iş yeri sayısı 210 civarında” dedi.

Şile’de sabaha karşı etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı. Derenin kenarında bulunan birçok iş yeri sular altında kaldı. Bazı araçlar da hasar oluştu.

Fırtına nedeniyle yerinden sökülen ağaçlar ile molozlar da suyla etrafa taşındı. İstanbul Valiliği, Şile’de okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

THY’NİN 105 SEFERİ İPTAL

Kentte etkili olan fırtına, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Türk Hava Yolları (THY), dün yapılması planlanan 105 seferini iptal etti.

ZONGULDAK

Zonguldak’ta da sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sağanak yağmur ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle ağaçlar kökünden devrildi, çatılar koptu.

6 metreyi bulan dalgalar sahildeki kaldırımları yıktı. Okullar bugün tatil edildi.

Fırtına nedeniyle açık denizde bulunan gemiler Zonguldak Limanı’na sığınırken, Ereğli’de bir gemi kara sürüklendi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle sürüklenen yaklaşık 100 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, karaya çarparak ikiye ayrıldı. 13 mürettebat kurtarıldı.



Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası tüm Türkiye’yi hafta sonu etkisi altına aldı.İstanbul’da önceki gün başlayan sağanak yağış, gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle bazı bölgelerde kar yağışına dönüştü. İstanbul’da önceki gün 14 derece civarında seyreden sıcaklıklar, dün 2 dereceye kadar düştü. Yağışlar, sabah erken saatlerde il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüldü.Hafta sonu mesaisi için işe gitmek üzere dışarı çıkan İstanbullular, kentin birçok noktasında beyaz örtüyle karşılaştı.Kentin kuzeyinde bulunan ilçelerde fırtına nedeniyle sahil kesimlerinde dev dalgalar oluştu, dere taştı, su baskınları yaşandı.İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Valisi Davut Gül “İrili ufaklı zararlar var. İstanbul'un genelinde su basan toplam ev ve iş yeri sayısı 210 civarında” dedi.Şile’de sabaha karşı etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı. Derenin kenarında bulunan birçok iş yeri sular altında kaldı. Bazı araçlar da hasar oluştu.Fırtına nedeniyle yerinden sökülen ağaçlar ile molozlar da suyla etrafa taşındı. İstanbul Valiliği, Şile’de okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.THY’NİN 105 SEFERİ İPTALKentte etkili olan fırtına, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.Türk Hava Yolları (THY), dün yapılması planlanan 105 seferini iptal etti.ZONGULDAKZonguldak’ta da sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sağanak yağmur ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle ağaçlar kökünden devrildi, çatılar koptu.6 metreyi bulan dalgalar sahildeki kaldırımları yıktı. Okullar bugün tatil edildi.Fırtına nedeniyle açık denizde bulunan gemiler Zonguldak Limanı’na sığınırken, Ereğli’de bir gemi kara sürüklendi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle sürüklenen yaklaşık 100 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, karaya çarparak ikiye ayrıldı. 13 mürettebat kurtarıldı.