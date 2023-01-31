banner875
banner885
Kaan Ayhan Galatasaray'da
Kaan Ayhan Galatasaray'da
9 0
Merit Royal Diamond’da Cenk Eren konseri ile bir ilke imza atıldı
Merit Royal Diamond’da Cenk Eren konseri ile bir ilke imza atıldı
24 0
 
Hentbolda KTSYD turnuvası start aldı
Hentbolda KTSYD turnuvası start aldı
14 0
Doğunun efendisi Gençler Birliği
Doğunun efendisi Gençler Birliği
84 0
Caesar G.Birliği'nden tarihi şampiyonluk
Caesar G.Birliği'nden tarihi şampiyonluk
32 0
İsveç Başbakanı Kristersson:
İsveç Başbakanı Kristersson: "Provokatörler, İsveç'in NATO üyeliğini engellemeye çalışıyor"
12 0
upa’da 2. Tur kuraları Cuma günü çekilecek
upa’da 2. Tur kuraları Cuma günü çekilecek
14 0
banner878

Türkiye kar altında

banner476

banner825
Türkiye kar altında
Ocak ayının son günlerinde etkili olan soğuk hava Türkiye genelinde etkisini gösteriyor. Birçok bölgede kar yağışı etkili oluyor.
Ülke genelinde İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkili oluyor. Akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla etkili olan kar yağışı birçok kenti beyaza bürüdü.
Başta Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da etkili olan kar yağışından dolayı Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı ve Hakkari başta olmak üzere birçok yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Şubat ayıyla birlikte yurdun kar yağışının etkisi altına gireceğini söyleyen uzmanlar, "Şubat ayı çok bereketli başlıyor yoğun kar yağışı alacağız ancak dezavantajı İzlanda'dan gelen çok soğuk havanın etkisinde kalacağız. İzlanda'dan Türkiye'ye soğuk hava dalgası geliyor." değerlendirmesi yapıyor.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.