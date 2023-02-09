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Türkiye'deki depremlerde can kaybı 12 bin 873'e yükseldi

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Türkiye'deki depremlerde can kaybı 12 bin 873'e yükseldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFADAFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 1117 artçı deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerindeki can kaybı 12 bin 873 oldu. Depremlerde 62 bin 937 kişi de yaralandı.
Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 24 bin 727 arama kurtarma personeli görev yapıyor.
Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 5 bin 709.
), saat 07.45 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 bin 873 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 937 kişinin yaralandığını bildirdi.
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