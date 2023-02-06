Türkiye'deki deprem 10 ili vurdu

Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar var. AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre, 76 kişi hayatını kaybederken 440 kişi ise yaralı durumda.

AFAD, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bölgede gerçekleşen 66 artçı sarsıntının 3’ü 6 ve üzerinde en büyüğü 6.6 büyüklüğünde. 8’i ise 5 ve üzeri büyüklüğünde.

Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Bütün kentlerde yıkılan binalar ve enkaz altında kalan vatandaşlar var.



İL İL SON DURUM

DÖRDÜNCÜ SEVİYEDE ALARM VERİLDİ

İçişleri Bakanı Soylu, artçıların yaşandığını belirtirken, "Şu ana kadar 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6. Şu anda yıkım ve can kaybı bilgisi konusunda net bir şey söyleyemeyiz" dedi.

Soylu, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır." dedi.

Deprem bölgesine gidecek araçlara trafiğe çıkmamaları için çağrı yapıldı. Ayrıca, iletişimdeki yoğunluk nedeniyle deprim bölgesi dışında cep telefonlarının kullanılmaması istendi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı mehmet Kasapoğlu, Kahramanmaraş depreminin ardından çalışmaları AFAD Koordinasyon Merkezinde koordine ediyor.

DEPREM SONRASI KAPALI TÜM TELEFON HATLARI AÇILDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle tüm GSM operatörlerinin kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarının açıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bölge halkının mağdur olmaması için tüm GSM operatörlerinin kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarının açılacağı ve internet hizmeti sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Tüm GSM operatörleri kapasite arttırarak kapanan telefon hatları açılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

"BÖLGEDE SON YILLARIN EN BÜYÜK DEPREMİ"

Yabancı ajanslar sarsıntıyı "bölgede son yılların en büyük depremi" olarak tanımladı. Deprem, Suriye ve Lübnan'dan Gürcistan'a kadar hissedildi.

NTV canlı yayınına bağlanan Adıyaman Valisi, çevre ilçelerde çok sayıda yıkık bina olduğu bilgisini paylaştı ve durumun ciddi olduğunu söyledi.

AA: DİYARBAKIR'DA BİR BİNA ÇÖKTÜ

Anadolu Ajansı, 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Diyarbakır'da bir binanın çöktüğü bilgisini geçti.

Adıyaman ve Malatya'da da yıkılan binalar olduğu bildirildi.

Depremin ardından Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangın çıktı.