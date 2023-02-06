Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası bazı illerde okullar tatil edilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı yeni açıklamada "Tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz" dedi. Açıklamasının devamında Bakan Özer, "Özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımıza hizmet için açık tutulacak" diye konuştu.

Kahramanmaraş ve 9 ili etkileyen deprem sonrası açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye'deki okulların 13 Şubat'a kadar tatil edildiğini açıkladı. Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), deprem nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu.

Bakan Özer yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Şu andaki tüm Türkiye'deki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletli olması bağlamında, sadece deprem bölgesindeki illerin değil, çevredeki illerin de suhuletli biçimde süreci yönetmesi için tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz.