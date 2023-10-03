Türkiye'de eylül enflasyonu açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi Eylül ayında yüzde 4,75 arttı. Yılın 9. enflasyon rakamlarının gelmesiyle yıllık veri yüzde 61,53 noktasına geldi. Beklenti aylık bazda yüzde 5 artış şeklindeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) değişim 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,75 artış gösterdi. Yıllık bazdaki değişimle ise yüzde 61,53 seviyesine çıktı. Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 49,86 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,30 olarak gerçekleşti.



EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans'ın beklenti anketinde Eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5 olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin, en düşük beklentisi yüzde 4,05 ve en yüksek yüzde 9 aralığında yer aldı. Enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 56,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyordu.

TÜFE, Ağustos’ta aylık bazda yüzde 9,09 artarken, yıllık enflasyon yüzde 47,83'ten yüzde 58,94'e yükselerek yılın zirvesine yerleşmişti.

ANA HARCAMA GRUPLARINA GÖRE YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 2,59 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 30,27 ile eğitim oldu.

AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Eylül ayı itibarıyla, 11 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜFE'DE ARTIŞ

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 47,44, aylık yüzde 3,40 arttı. Aralık ayına göre yüzde 36,06 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,55 artış gösterdi.

Yıllık azalış gösteren tek alt sektör %17,08 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %96,61, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %93,27, tütün ürünleri %81,06 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. Aylık en yüksek azalış; %0,21 ile basım ve kayıt hizmetleri, %0,10 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri %42,46, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması %13,72, ham petrol ve doğal gaz %8,95 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.