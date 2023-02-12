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Türkiye'de 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "10 ilimizde 1 Mart'a kadar ara veriyoruz." dedi.

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Türkiye'de 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem sonrası eğitim öğretim süreçlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Özer, depremden etkilenen 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

Bakan Özer'in açıklamaları:

71 lde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak. 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz.

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