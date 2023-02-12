Türkiye'de 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi

Özer, depremden etkilenen 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.
Bakan Özer'in açıklamaları:
71 lde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak. 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "10 ilimizde 1 Mart'a kadar ara veriyoruz." dedi.
Özer, depremden etkilenen 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.
Bakan Özer'in açıklamaları:
71 lde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak. 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz.