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Türk futbolunu sarsan ölüm

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Antalya'da geçtiğimiz ay trafik kazasında ağır yaralanan ve 40 gündür yoğun bakımda tedavi gören Antalyasporlu savunmacı Naldo'nun oğlu 4 yaşındaki Davi yaşam savaşını kaybetti

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Türk futbolunu sarsan ölüm
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Antalya'da 2 otomobil ile motosikletin karıştığı kazada Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın ağır yaralanan ve 40 gündür yoğun bakımda tedavi gören 4 yaşındaki oğlu Davi Pereria, dün yaşamını yitirdi.
Kaza, 7 Eylül’de saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesindeki kavşakta meydana geldi. Bir otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo'nun kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin kontrolündeki 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarptı. Tilatti'nin kullandığı otomobil de savrulup, aynı yönde giden Cüneyt Eslik'in kullandığı motosiklete çarptı.
Kazada sürücü koltuğunda sıkışan Tilatti ile araçtan fırlayan eşi Alexandra Nardy ve futbolcu Naldo'nun oğlu Davi Pereira, diğer otomobilin sürücüsü ve motosikletli Eslik yaralandı. Ekipler, ağır yaralı Davi'yi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Davi'nin ambulansta 2 kez duran kalbi, yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldı.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat edilen ve 40 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Davi, dün saat 11.00 sıralarında yaşamını yitirdi.
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