TOGG fabrikasında maaş krizi

Bursa’da TOGG fabrikası şantiyesinde çalışan işçiler, maaşlarını alamayınca iş bıraktı.
TOGG’un Bursa’nın Gemlik ilçesindeki fabrika şantiyesinde yüklenici Yapı Merkezi firmasının teşeronu Anel Elektrik ve Sinay Enerji bünyesinde çalışan İnşaat ve Yapı İşleri Sendikası üyesi işçiler, ücretlerini iki aydır almadıklarını belirterek iş bıraktı.
Şantiye bahçesinde toplanan işçiler, yaptıkları basın açıklamasında şunları kaydetti:
“TOGG fabrikasının şantiyesinde çalışan işçiler olarak, yüklenici firma Yapı Merkezi taşeron firmaları Amel Elektrik ve Sineği Enerji binasında çalışan inşaat işçileriyiz. Ödenmeyen ücretlerimiz için greve çıkıyoruz. Ücretlerimiz ödenene kadar greve devam edeceğiz. İki aydır ödenmeyen ücretlerimizin ödenmesini istiyoruz.
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