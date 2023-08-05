banner913
banner932
Derinya Kapısı 19.00-23.00 saatleri arasında geçişlere kapatılacak
Derinya Kapısı 19.00-23.00 saatleri arasında geçişlere kapatılacak
16 0
61. Mehmetçik Üzüm Festivali başladı
61. Mehmetçik Üzüm Festivali başladı
20 0
 
Derinya’da geçişler duracak
Derinya’da geçişler duracak
91 0
“GÜNSEL ile KKTC’nin özgüveni artacak”
“GÜNSEL ile KKTC’nin özgüveni artacak”
8 0
BTM 2’de goller final için
BTM 2’de goller final için
45 0
Limasol’da büyük yangın çıktı
Limasol’da büyük yangın çıktı
23 0
Lefkoşa’da yayaya otomobil çarptı
Lefkoşa’da yayaya otomobil çarptı
40 0
banner964

TOGG fabrikasında maaş krizi

banner476

Türkiye'nin Bursa ilinde bulunan TOGG fabrikası şantiyesinde çalışan işçiler, iki aydır ücret alamayınca iş bırakma eylemi yaptı

banner825
TOGG fabrikasında maaş krizi
banner971
Bursa’da TOGG fabrikası şantiyesinde çalışan işçiler, maaşlarını alamayınca iş bıraktı.
TOGG’un Bursa’nın Gemlik ilçesindeki fabrika şantiyesinde yüklenici Yapı Merkezi firmasının teşeronu Anel Elektrik ve Sinay Enerji bünyesinde çalışan İnşaat ve Yapı İşleri Sendikası üyesi işçiler, ücretlerini iki aydır almadıklarını belirterek iş bıraktı.
Şantiye bahçesinde toplanan işçiler, yaptıkları basın açıklamasında şunları kaydetti:
“TOGG fabrikasının şantiyesinde çalışan işçiler olarak, yüklenici firma Yapı Merkezi taşeron firmaları Amel Elektrik ve Sineği Enerji binasında çalışan inşaat işçileriyiz. Ödenmeyen ücretlerimiz için greve çıkıyoruz. Ücretlerimiz ödenene kadar greve devam edeceğiz. İki aydır ödenmeyen ücretlerimizin ödenmesini istiyoruz.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.