TL tarihi dipte

TC Merkez Bankası (TCMB), Türk lirasının reel değerini gösteren ‘reel efektif döviz kuru’ verilerini açıkladı.



Buna göre, ekimde 60,11 olan TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeks değeri, kasımda 54,33 ile 1994 yılına kadar giden serinin en düşük seviyesine geriledi.

Dolar/TL kuru, kasımda yüzde 40,33’lük artışla Şubat 2001 krizi sonrasındaki aylık bazda oransal olarak en yüksek artışını kaydetmişti.

Kur krizi yaşanan 2018 yılında bile bu endeks değeri, eylülde 62,46 seviyesine kadar gerilemişti. 1994 yılındaki krizde de görülen en düşük seviye 67,28 olmuştu.



