Tiyatro dünyasının acı kaybı

Son olarak Çocuklar Duymasın'da oynayan İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu yaşamını yitirdi

Kanlı Nigar, Çalıkuşu ve Çocuklar Duymasın gibi başarılı dizilerde rol alan 44 yaşındaki Seda Fettahoğlu, İstanbul Beyoğlu'ndaki bir parkta ölü olarak bulundu.

Yapılan incelemede yaşamına son verdiği tahmin edilen oyuncunun 4 gün önce yaptığı paylaşım sevenlerini kahretti.

Oyuncunun 4 gün önce yaptığı "Yaşamı sev bedeni koru" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Oyuncunun Çocuklar Duymasın dizisinden rol arkadaşı Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında paylaşım yaparak "Ah be canım hiç oldu mu" ifadelerini kullandı.

