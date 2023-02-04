banner913
banner885
Lefke, Göçmen’i üzdü
Lefke, Göçmen’i üzdü
13 0
“Ünsal’ın vatandaşlığa kabul kararı İrsen Küçük dönemiydi”
“Ünsal’ın vatandaşlığa kabul kararı İrsen Küçük dönemiydi”
9 0
 
Facebook yeni kimlik arayışında
Facebook yeni kimlik arayışında
20 0
ABD'li teknoloji devleri bilançolarını açıkladı
ABD'li teknoloji devleri bilançolarını açıkladı
15 0
ABD'de antibiyotiğe dirençli bakteri salgınıyla bağlantılı göz damlaları hakkında uyarı
ABD'de antibiyotiğe dirençli bakteri salgınıyla bağlantılı göz damlaları hakkında uyarı
18 0
KTSYD Kupası’nda final günü
KTSYD Kupası’nda final günü
17 0
AB, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümüne kadar Rusya'ya yeni yaptırımlar planlıyor
AB, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümüne kadar Rusya'ya yeni yaptırımlar planlıyor
14 0
banner915

THY beklenen hava muhalefeti nedeniyle 238 seferini iptal etti

banner476

banner825
THY beklenen hava muhalefeti nedeniyle 238 seferini iptal etti
Türk Hava Yolları (THY) 5-6 Şubat'ta İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle toplam 238 seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, iptal kararlarının Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereğince alındığı belirtildi.

Vatandaşlara havalimanına gelmeden önce uçuşlarını kontrol etmeleri uyarısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM kararı gereği, İstanbul Havalimanı'nda 5-6 Şubat tarihlerinde sefer iptalleri yapılmıştır. İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı, 238 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 72'si iç hat, 166'sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir."
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.