Temizlik personeli olarak çalıştığı hastanenin tıp fakültesini kazandı

Türkiye‘nin Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi‘nin Endokrin Servisi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan Melisa Metin, hayali olan doktorluk mesleği için ilk adımını attı, Melisa çalıştığı hastanenin tıp fakültesini kazandı

Melisa Metin, lise son sınıfa devam ederken KPSS’ye girdiğini ve sınavdan 80 puan aldığını, 6 Şubat depremleri öncesinde Turgut Özal Tıp Merkezinin destek personeli alımına başvurduğunu söyledi.

Üniversite sınavlarına hazırlık için gittiği dershanenin 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığını ve kapatıldığını, sınava evde hazırlandığını dile getiren Metin, YKS’ye girdikten sonra ağustosta Turgut Özal Tıp Merkezi’nde işe başladığını ifade etti. Melisa Metin, şöyle konuştu:

“Üniversite sınavından sonra hastaneye gelip kayıtlarımı yaptırdım. İş için belgelerimi teslim ettim. Heyet raporumu da aynı şekilde teslim ettikten sonra ağustos ayında işbaşı yaptım. Salı günü beni aradılar, işten çağırdılar, ‘başlıyorsunuz’ diye. Cuma günü de üniversite yerleştirme sonuçlarım açıklandı. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığımı öğrendim. Çifte mutluluk yaşadım. Artık beraber yürütmeye çalışacağım. Şu anda hazırlık okuyorum. Beraber yürütüp kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum”

Metin, hastanede gece vardiyasında çalışacağını, okulla birlikte işi yürüteceğini belirterek, “Hocalarımız ‘hem öğrencimizsin hem de personelimizsin’ diyorlar. Çok mutlu oluyorum. Beni seviyorlar. Aslında güzel bir şey, temizlik personeli olarak çalışmayı seviyorum. Doktor olarak da çalışırım inşallah” dedi.

