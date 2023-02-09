Tatil dönüşü depreme yakalandılar

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Sarıhan ailesinin Hatay Odabaşı Mahallesi’nde oturduğu bina yıkıldı. Kurtarma ekipleri enkaz altında kalan İŞKUR memuru Kübra Sarıhan, matematik öğretmeni eşi Musa Sarıhan ile çocukları 2 yaşındaki Defne ile 4 yaşındaki Rüzgar’ın cansız bedenlerine ulaştı. Ailenin cenazeleri, memleketleri Konya’ya getirildi.
Sarıhan Ailesi’nin yarıyıl tatili için memleketleri Konya’ya gittikleri depremden 8 saat önce de görev yerleri Hatay’a döndükleri öğrenildi.
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