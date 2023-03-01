Tatar “Etle, tırnağız, acımız bir”

Cumhurbaşkanı Tatar, 6 Şubat’tan beridir Türkiye ile birlikte bu acıyı yaşadıklarını ifade ederek, on binlerce insanın asrın felaketinde hayatını kaybetmesinin kendilerini derinden üzdüğünü söyleyerek “Etle, tırnağız, acımız bir” vurgusu yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısının asla unutulmayacağını vurgulayarak, “Hiçbir şey eskisi gibi olamaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantep AFAD Merkezi’nde yetkililerle bir araya gelerek, basına açıklamalarda bulundu.



Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, 6 Şubat’tan beridir Türkiye ile birlikte bu acıyı yaşadıklarını ifade ederek, on binlerce insanın asrın felaketinde hayatını kaybetmesinin kendilerini derinden üzdüğünü söyledi. Bu acının asla unutulmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Hiçbir şey eskisi gibi olamaz” dedi.

Adıyaman’da Gazimağusa TMK öğrencilerinin de aralarında olduğu 35 KKTC vatandaşının şehit olduğunu dile getiren Tatar, diğer deprem bölgelerinde de KKTC vatandaşlarının hayatını kaybettiğini anlattı.

Yaraların en erken zamanda sarılabilmesi ve milli birlik ve beraberliğin sürdürülmesinin önemini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, deprem bölgelerinde olağanüstü çaba ve insanüstü gayret gösterildiğini vurguladı.

Bu felaketten daha güçlü bir şekilde çıkmanın temennileri olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, deprem bölgelerindeki vatandaşların acısını paylaştıklarını kaydetti.

KKTC’de depremzedelerin ağırlandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ilk günden beridir KKTC’deki kampanyalarla depremzedelere destek olunduğunu söyledi.

Taziye ziyareti ve acıyı yerinde görmek için burada olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantep’in ardından Kahramanmaraş’a geçeceğini daha sonra ise Adana’ya gideceğini aktardı.



“Etle, tırnağız, acımız bir”



“Etle, tırnağız, acımız bir” vurgusu yapan Tatar, yüreklerinin her zaman Türkiye ile olduğunu kaydetti. En kısa sürede Türk milletinin yaralarını saracağını dile getiren Tatar, normal hayata geçilebilmesi ümidini ifade etti.

Bir soru üzerine Tatar, Kıbrıs’ın geçmiş tarihinde deprem olduğunu ama en son 1953’te Baf açıklarında 6.5 büyüklüğünde, bundan 150 sene önce ise Gazimağusa yakınlarında deniz açıklarında depremler olduğunu anlattı.



“Büyük risk olduğunu düşünmüyorum ama tedbirli olunmalı”



Kıbrıs’ta çok şiddetli depremin olacağı kanısında olmadığını söyleyen Tatar, fay hattına bakıldığında Larnaka, Limasol ve Baf’a gittiğini kaydederek, “Bir deprem riski varsa çok daha büyük risk Güney Kıbrıs’tadır” dedi.

Buna karşın hazırlıkların yapılması ve tedbirli olunması gerektiğini vurgulayan Tatar, KKTC’deki binaların güçlü olduğu yönünde bilgiler aldığını ifade ederek, büyük deprem riski olduğunu düşünmediğini yineledi.



“KKTC görevi ve gereği ne ise yapmaktadır ve yapacaktır”



Başka bir soru üzerine KKTC’de şu anda depremzedelerin misafir edildiğini yineleyen Tatar, “Böyle bir durumda bizlerin görevi mağdur olan insanlarımızı en iyi şekilde ağırlamak, ilgilenmek… Dolayısıyla KKTC görevi ve gereği ne ise yapmaktadır ve yapacaktır” diye konuştu.



“Bizim için büyük bir trajedi oldu… Kıbrıs’a ateş düştü”



KKTC’de Adıyaman’da evlatlarını kaydeden ailelerin acısına değinen Tatar, “Bu bizim için büyük bir trajedi olmuştur” vurgusu yaptı. KKTC’nin yapısına bakıldığında herkesin birbiri tanıdığını veya akrabalık bağı olduğunu anlatan Tatar, Adıyaman’da böyle bir felakette yitirilen canların Kıbrıs’a ateş düşürdüğünü söyledi.

Acılı ailelerin acısını paylaştığını ifade eden Tatar, İsias Otel’in binasıyla ilgili zafiyetler olduğu yönündeki bilgilere işaret ederek, KKTC devletinin bunun takipçisi olacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, konuyla ilgili TC Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüştüğünü ve bunun takipçisi olunacağı sözünü aldığını da kaydetti.

