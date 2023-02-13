'Taş kağıt makas' oynayarak kurtarılmayı beklediler

Hatay'da yaşayan 43 yaşındaki Cem Okur, ve 8 yaşındaki kızı Tanem, depremde enkaz altında kaldı. Baba ve kızı, depremden tam 101 saat sonra gün ışığına merhaba dedi.
Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan baba ve kızı, hayata tutunma hikayelerini TRT Haber'e anlattı.
Enkaz altında kalan baba kız için korku ve umut dolu bir bekleyiş başladı. Baba Okur, kızının moralini ayakta tutmak için önceden yaptıkları gibi 'taş kağıt makas' oynamaya karar verdi.
"Biz zaten görmüyoruz, birbirimizi de özlüyoruz. Ama dürüstçe söylüyorduk. Elini kağıt yaptı, ben taş yaptım. O söyleyecek bana ne yaptığını, ben de söyleyeceğim ona ne yaptığımı. Tanem hep bana soruyordu, baba ne yaptın, ben diyordum kağıt, o diyordu ben makas yaptım. Artık orada bilmiyorum, kandırdı mı beni."
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