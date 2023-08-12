Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu

Oyuncu Tamer Karadağlı, Türkiye Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete yayımlanan yeni atama kararlarıyla çok sayıda bakanlıkta üst düzey görevlendirmeler yapıldı.

Oyuncu Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü olarak atandı.

Edirne Valisi olarak atanan Yunus Sezer’den boşalan AFAD Başkanlığı'na Okay Memiş görevlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Sinema Genel Müdürlüğü’ne ise Erkin Yılmaz getirildi.

Karadağlı, DT Genel Müdürlüğü koltuğunu Ağustos 2018 tarihinde göreve başlayan Mustafa Kurt’tan devralacak.

-Karadağlı: 'Erdoğan'dan etkileniyorum'

Birçok sinema ve tiyatro projesinde yer alan Karadağlı, 2021 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Zuhal' filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın ile yaşadığı tartışmayla kamuoyunun gündemine gelmişti.

Yalçın'ın konuşması sırasında ödülü vermek için arkasında bekleyen Karadağlı'nın saatine bakması, çeşitli mimikleri ve Yalçın'ın konuşması devam ederken araya girip kendisine ödülünü vermesi sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

Yalçın, yönetmenine teşekkür ederken ödül verilince "Kim verdi ödülü? 'Sus' mu dediniz? 'Artık sus' mu diyorsunuz?" diyerek tepki göstermişti.

Karadağlı ise "Rica ederim. Ödülünüzle birlikte konuşun diye, kaldırın böyle ve zafer konuşmanızı öyle yapın" karşılığını vermişti.

-Yalçın, "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" diyerek sözlerini bitirmişti.

Karadağlı, uzun yıllar yayımlanan TV dizi Çocuklar Duymasın ile geniş kitlelerce tanındı.

2013'teki Gezi Parkı eylemlerine katılan ünlü oyuncu, "Yükselen sese kulak verilmesini düşünüyorum, Gezi Parkı'nda olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

2015'te verdiği bir röportajda Erdoğan'dan korktuğunu söylemişti.

Millet gazetesine konuşan Karadağlı, "Erdoğan'dan korkuyoruz. Ben de dahil hepimiz bu korkuları yaşıyoruz. Herkes ‘aman ters gitmeyelim, yanlış algılanmayalım' derdinde" demişti.

Daha sonra bu sözlerine açıklık getiren oyuncu, "'Sanatçılarımız cesur olsun. Ben de cesur olarak korkuyorum' dedim. Ama benim korkum 'Sayın Cumhurbaşkanı gelip kulağımdan beni tutacak hapse atacak' korkusu değil. Ben ülkenin genel durumundan korkarım" diye konuşmuştu.

2017'de Erdoğan'ın hitabetini öven Karadağlı, "Doğru hitap ediyor. İnsanların anlayabileceği bir dile sahip. Ben de etkileniyorum" demişti.

