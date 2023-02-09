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Suudi Arabistan'da düzenlenen kampanyada yardımlar 26 milyon doları aştı

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Suudi Arabistan'da, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için düzenlenen kampanyada yardımlar 100 milyon riyali (yaklaşık 26 milyon dolar) geçti.

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Suudi Arabistan'da düzenlenen kampanyada yardımlar 26 milyon doları aştı

Suudi Arabistan'da, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için düzenlenen kampanyada yardımlar 100 milyon riyali (yaklaşık 26 milyon dolar) geçti.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 il ile Suriye'nin bazı kentlerini etkileyen depremler nedeniyle Kral Selman Yardım Merkezince düzenlenen yardım kampanyası devam ediyor.

Merkezin sitesindeki bilgilere göre, dün başlatılan kampanyaya, şimdiye kadar 338 binden fazla kişi destek verdi; yardımlar 26 milyon doları aştı.

Ülkenin resmi ajansı SPA, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın daha önce Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek için hava yardım koridoru oluşturulması talimatı verdiğini duyurmuştu.

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