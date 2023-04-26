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“Suriyeli sığınmacıları ülkelerine göndereceğiz”

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyeli sığınmacıları 2 yıl içinde ülkelerine göndereceklerini açıkladı

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“Suriyeli sığınmacıları ülkelerine göndereceğiz”
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de konuştu.
Suriyeli sığınmacıları ırkçılık yapmadan ülkelerine göndereceklerini açıklayan Kılıçdaroğlu, "Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içerisinde, ırkçılık yapmadan, kendi ülkelerine göndereceğiz. Yollarını, okullarını, kreşlerinin hepsini AB fonlarıyla yapacağız." dedi.
Öte yandan yurt sorununu çözeceklerini de belirten CHP lideri, fahiş kira fiyatlarına ilişkin sorunları da ele alacaklarını dile getirdi.
 
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