Süper Kupa finali cep yakıyor

Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa’yı canlı izlemek için İstanbul’dan alınacak en ucuz uçak bileti, orta seviye otelde bir günlük konaklama yemek maliyetiyle birlikte bir Türk futbolsever yaklaşık 45 bin TL’yi gözden çıkarmak zorunda

Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan’da oynanacak Süper Kupa’da kozlarını paylaşacak ancak Türkler tribünde nasıl olacak? Uçak, bilet, konaklama ve yemek maliyetleri el yakıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık’taki Süper Kupa maçını Suudi Arabistan’da oynatma inadı sürüyor.

Tepkiler dinmiyor ancak biletler webook.com isimli organizasyon şirketi üzerinden satışa çıktı bile.

Bilet fiyatları 125 ile 18 bin Suudi Riyali yani 965 ile 139 bin TL arasında değişiyor. Federasyon, farklı yollarla bilet satın alınması halinde sorumluluk üstlenmeyeceklerini duyurdu.

İstanbul’dan alınacak en ucuz uçak bileti, orta seviye otelde bir günlük konaklama, şehir içinde ulaşım ve yemek maliyetiyle birlikte bir Türk futbolsever yaklaşık 45 bin TL’yi gözden çıkarmak zorunda. Bu rakam dört asgari ücrete denk geliyor.

2022 Süper Kupa maçı geçen yılın temmuz ayında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanmıştı. Trabzonspor ile Sivasspor’u karşı karşıya getiren karşılaşmanın biletleri 75 TL ile 150 TL arasında satılmıştı.

Yani 2023 Süper Kupa maçının en ucuz bileti, geçen seneye göre yaklaşık 13 kat zamlandı.

TARAFTARA MALİYETİ

En ucuz maç bileti: 965 TL

THY uçak bileti: 36 bin TL

Tek gecelik ortalama otel: 5 bin TL

Şehir içi ulaşım, yemek: 3 bin TL

