Sünnet için giden çocuk bademcik ameliyatı oldu

Diyarbakır’da, sünnet için Ergani Devlet Hastanesi’ne götürülen 2,5 yaşındaki A.Y.'nin, "yanlışlıkla" bademcik ameliyatına alındığı ortaya çıktı.
Beş çocuk annesi M.Y., 2.5 yaşındaki oğlu A.Y.’yi sünnet ettirmek için geçen hafta Ergani Devlet Hastanesi'ne götürdü. A.Y., giriş işlemleri yapıldıktan sonra ameliyathaneye alındı. Ancak ameliyathanede hastalar karışınca KBB doktoru, 2.5 yaşındaki A.Y.'yi kendi hastası sanarak ameliyata aldı. Ameliyatı yaklaşık bir saat süren A.Y., uyandırıldıktan sonra odaya götürüldü.
Amida Haber'in aktardığına göre; üroloji odasında bekleyen aile, çocuklarının gelmediğini görünce, görevlilere sordu. Görevliler, A.Y.'nin ameliyattan çıktığını, KBB’nin yatan hasta servisine alındığını söyledi. KBB servisine giden anne M.Y., oğlunu odada görünce yanlış ameliyata sokulduğunu anladı.
Listeleri kontrol eden doktorlar, hastaların karıştığını fark etti. Ürolog ile KBB doktoru, birbirini suçlayarak tartıştı. Araya personel girdi.
Hastane ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince, iki doktor hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.