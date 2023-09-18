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Siroza yakalanan Harika Avcı, tedavi olmayı reddetti

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Siroz teşhisi konulan Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Harika Avcı, tedavi olmayı reddediyor. Maddi krizler yaşadığı için zor günler geçiren Avcı, aynı zamanda hem kimseyle görüşmüyor hem de evden çıkmak istemiyor

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Siroza yakalanan Harika Avcı, tedavi olmayı reddetti
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Yeşilçam'ın unutulmaz güzelleri arasında yer alan Harika Avcı, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Siroz teşhisi konulan sanatçı, tedavi olmayı reddederek evinden çıkmama kararı aldı.
"TEDAVİ OLMASI GEREKİYOR AMA KABUL ETMİYOR"
Habertürk'te yer alan habere göre, uzun yıllardır ortalıkta görünmeyen Harika Avcı, siroz rahatsızlığı için tedavi olmayı reddetti. Yaşadığı maddi krizler nedeniyle zor günler geçiren ve bunalıma girdiği ileri sürülen sanatçı, kimseyle de görüşmek istemiyor. Avcı'nın manevi oğlu olarak bahsettiği Harun Başal da "Kimseyle görüşmek istemiyor. Evden çıkmıyor. Tedavi olması gerekiyor. Tedaviyi de kabul etmiyor" diyerek sanatçının sevenlerini üzdü.
 
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