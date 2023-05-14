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Sinan Ogan'dan önemli paylaşım

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Sinan Ogan'dan önemli paylaşım
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Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaptı.
“Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler bu seçimin kilidi konumundadır”
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