banner913
banner932
Cezalarının 3’te 1’ini çekenlere tahliye imkanı
Cezalarının 3’te 1’ini çekenlere tahliye imkanı
11 0
Hentbol U-16’da finalistler belirlendi
Hentbol U-16’da finalistler belirlendi
15 0
 
Değirmenlik’te 6 Kasım’da elektrik kesintisi yapılacak
Değirmenlik’te 6 Kasım’da elektrik kesintisi yapılacak
27 0
“Halk isyan etmeli”
“Halk isyan etmeli”
21 0
Ölüm göz göre göre geldi
Ölüm göz göre göre geldi
19 0
Ali Savaş Altan, 7 davadan itham edildi
Ali Savaş Altan, 7 davadan itham edildi
121 1
Polis'ten yol uyarısı
Polis'ten yol uyarısı
34 0
banner964

Sigaraya 5 TL zam

banner476

banner974
Sigaraya 5 TL zam
banner971
Türkiye’de sigara fiyatlarına 5 lira zam geldi.
Gelen son zamla birlikte birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 50-51 TL'ye çıkarken en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL ile 57 TL arasında değişkenlik gösteriyor.
Ekim ayının başında da tüm sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.