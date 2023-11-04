Sigaraya 5 TL zam

Türkiye’de sigara fiyatlarına 5 lira zam geldi.
Gelen son zamla birlikte birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 50-51 TL'ye çıkarken en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL ile 57 TL arasında değişkenlik gösteriyor.
Ekim ayının başında da tüm sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.