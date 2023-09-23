Şeyma Subaşı boşanıyor iddiası

Şeyma Subaşı'nın kısa süre önce evlendiği eşi Mısırlı milyarder Meedo'dan boşanacağı öne sürüldü

Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle hayatını birleştirmişti.

Evlendikten sonra sosyal medya paylaşımlarına eskisi kadar ağırlık vermeyen Subaşı, hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

Şeyma Subaşı'nın kısa süre önce evlendiği eşi Meedo'dan boşanacağı öne sürüldü. Subaşı'nın paylaşımdaki o detayı fark eden sosyal medya kullanıcıları 'Boşanıyor' iddiasını konuşmaya başladı.

Evlendikten sonra daha az paylaşım yapan Subaşı'nın, son paylaşımı sosyal medyayı çalkaladı.

Şeyma Subaşı ile kısa sürede evlenen Mısırlı milyarder eşinin boşanacağı iddia ediliyor.

Rami Kütüphanesi'nin bahçesinden bir video paylaşan Şeyma Subaşı'nın parmağında yüzüğünün olmaması dikkat çekti.

Takipçileri Subaşı'ya 'Yüzüğün nerede?', 'Yüzüğünü neden çıkardın?' gibi yorumlar yaptı.

Sosyal medyada ise Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı'nın yakın zamanda boşanma davasının görüleceği iddiası ortaya çıktı.

İddiaların ardından taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

