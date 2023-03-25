Sevgilisini taşla öldürüp buzdolabına koydu

Bahçelievler’de, birlikte yaşadığı Özbekistan uyruklu Umıda Tulyaganova'yı taşla öldürüp parçaladıktan sonra buzdolabına koyan Rıza Beler, savcılıktaki ifadesinde pişman olmadığını belirterek, “Keşke bu ayda yapmasaydım günah oldu. Pişman değilim üstüme geldi. Canım istedi yaptım” dediği öğrenildi

Bahçelievler'de, birlikte yaşadığı Özbekistanlı uyruklu 40 yaşındaki Umıda Tulyaganova'yı taşla öldürüp vücudunu parçalara ayırdıktan sonra buzdolabına koyan 61 yaşındaki Rıza Beler gözaltına alındı.

Olay, önceki sabah saat 05.30’da Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi’nde 4 katlı apartmanın 3. katında bulunan bir dairede meydana geldi. Rıza Beler uzun süredir birlikte yaşadığı Umıda Tulyaganova’ya 17 bin liralık kredi çektiğini söyledi.

İkili arasında kredi borcu ve önceki borçlar yüzünden tartışma çıktı. Rıza Beler tartışmanın ardından Tulyaganova’yı taşla öldürüp vücudunu parçalara ayırdı. Beler, Umida’nın kestiği parçalarını ise çöp poşetlerine doldurarak buzdolabına koydu.

Çiftin evinden gelen tartışma seslerini duyan komşuları polise bilgi verdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, öldürülen kadının cesedini buzdolabına bulurken şüpheli Rıza Beler’i ise gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan çalışmalar kapsamında yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre şüpheli Rıza Beler ile Tulyaganova arasında uzun zamandır anlaşmazlıklar olduğu, Beler’in bu sebepten kadını öldürmeyi planladığı tespit edildi. Tulyaganova’yı taşla öldürmeyi planlayan Beler’in bunun için evine taş koyduğu ortaya çıktı. Beler’in kadının cesedini parçalamasının sebebinin de yakalanmamak için poşetlere koyduğu parçaları aralıklarla dışarı atmak olduğu anlaşıldı. Şüphelinin emniyette suçunu kabul ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen Beler'in, savcıya verdiği ifadede pişman olmadığını belirterek, “Cinayette kullandığım taşı olaydan 3 ay önce balkonun kapısına koymuştum. Umıda ile zaman zaman tartışıyorduk ne olur ne olmaz diye taşı koydum. Olaydan bir gün önce çektiğim krediyle ilgili tartışmıştık, eve haciz gelecekti bunun için bana kızıp, bağırıyordu" dediği kaydedildi.

"Daha sonra o gidip uzandı" diyen Beler, "Ben de taşı alıp 5 defa kafasına vurdum. Bana 'Seni seviyorum aşkım ne olur yapma' diyordu. Sonra boğazını sıktım, hala sesi geliyordu. Öldürmek için epey uğraştım, belki bir saat uğraşmışımdır, dokuz canlıydı. Her yer kan olmuştu. Sonra kollarını kestim, amacım kokmaması için tamamen parçalayıp buzdolabına koymaktı. Denedim ama parçalayamayınca gidip testere aldım. Ertesi gün gidip para çektim banka borcunu ödeyip icrayı kaldırdım. Ramazan ayında öldürdüm. Keşke bu ayda yapmasaydım günah oldu. Pişman değilim üstüme geldi. Canım istedi yaptım. Olayı tasarlamadım" dedi.

