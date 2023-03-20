Selde kaybolan 3 kişi aranıyor

Şanlıurfa ve Adıyaman'da toplam 18 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından çalışmalar devam ediyor. Şanlıurfa'da kayıp bir vatandaş Adıyaman'da ise anne ile kızı aranıyor. Arama çalışmalarına komandolar da destek veriyor

Şanlıurfa ve Adıyaman'da toplam 18 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından çalışmalar devam ediyor. Şanlıurfa'da kayıp bir vatandaş Adıyaman'da ise anne ile kızı aranıyor. Arama çalışmalarına komandolar da destek veriyor.

Depremin ardından sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa ve Adıyaman'da çalışmalar devam ediyor.

Şanlıurfa Valiliği, 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin kaybolduğu sele ilişkin başlatılan hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 15 Mart'taki sel felaketinin ardından dün öğleden sonra tekrar başlayan sağanağın gece devam ettiği ve tüm tedbirlerin alınarak ihbarların değerlendirildiği belirtildi.

EŞİ VE BEBEĞİNİ ARIYOR

Öte yandan Adıyamanı’ın Tut ilçesinde eşi Fatma ile 1,5 yaşındaki bebeği sele kapılan Bedir Tekdal, iyi bir haber bekliyor. Kurtarma çalışmalarını gözyaşlarıyla takip eden Tekdal, deprem sonrası kayınvalidesinin yaşadığı ilçeye geldiklerini, kendisinin yardım için merkeze döndüğünü anlattı. Hemşire olan 2 aylık hamile eşinin, çocuğunun yanında kaldığını söyleyen Tekdal, “Depremden kaçarken sele tutulduk. Anlatılamayacak bir acı. Zeynep’im daha 1,5 yaşında. Onu bulun, başka bir şey istemiyorum” dedi.

