''Şehir merkezlerini dağlara kaydırmak istiyoruz”

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli dün deprem bölgesi Hatay'a giderek incelemelerde bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
“Mart ayında Hatay'da 40 bin 426, Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Adıyaman'da 25 bin 882, Gaziantep'te 18 bin 544 konutun inşasına başlanacak.
Yine Mart ayında Elazığ'da 3 bin 750, Adana'da 2 bin 500, Kilis'te ise 250 konutun inşası gerçekleşecek.
Şehirlerimizin tamamını yeniden ayağa kaldıracağız. Yeni konutları zemin kalitesine bakarak yapacağız. Güçlendirme diye bir mantıkla inşa yapmayacağız. Şehirlerimizin tamamını konutu, iş yeri, sanayisi, tarımı, tarihi ve kültürel değerleriyle en küçük gerilemeye mahal vermeden yeniden ayağa kaldıracağız. Tüm konut alanlarını yeni bir şehir planı çerçevesinde, zemin kalitesine, fay hattına olan mesafesine bakarak, kültürel dokusuna uygun şekilde tasarlıyoruz. Şehir merkezlerini ovalardan dağlara kaydırmak istiyoruz.”
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