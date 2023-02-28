Savaştan kaçtılar, depremde öldüler

46 yaşındaki Yulia Petrov, 24 Şubat 2022’de başlayan Ukrayna-Rusya savaşının ardından çocukları 10 yaşındaki Zakhar ve 5 yaşındaki Matvii ile kaçıp, Türkiye’ye sığındı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde asker olan eşini bırakan Petrov, 2 çocuğu ile Hatay’ın Antakya ilçesinde bir yakınının yanına yerleşti.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, Petrov ile çocuklarının kaldığı bina da yıkıldı. Petrov ile 2 çocuğu, enkaz altında kaldı. Savaş sırasında yaralanıp, ülkesinde tedavi gören Petrov’un eşi ise ailesinden haber almayınca Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği ile iletişime geçti.
Eşi ile çocuklarının enkazda olduğunu öğrenen baba, Türkiye’ye geleceği gün, acı haberi aldı. Petrov ile çocuklarının 14 Şubat’ta enkazdan cansız bedenleri çıkarılıp, Ukrayna’ya gönderildi.
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, şunları söyledi:
“Maalesef savaştan kaçıp, Türkiye’ye sığınan depremde hayatın kaybeden vatandaşlarımız oldu. Maalesef 6 Ukrayna vatandaşımız hayatını kaybetti, 6 kişiye hala daha ulaşamıyoruz.”
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