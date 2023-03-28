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Sanat dünyasının acı kaybı

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Leyla ile Mecnun dizisinde oynadığı ‘Ak Sakallı Dede’ rolüyle geniş kitlelerin tanıdığı sanatçı Köksal Engür, böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetti

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Sanat dünyasının acı kaybı
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Seslendirme sanatçısı ve oyuncu, Zerda dizisindeki "Sıddık" ve Leyla ile Mecnun dizisinde oynadığı "Ak Sakallı Dede" karakterleriyle hafızalara kazınan Köksal Engür'den kötü haber geldi. Köksal Engür böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.
Engür'ün vefatı, sanat dünyasını yasa boğdu
Engür, sadece tiyatroyla sınırlı kalmayıp, sinema ve dizi filmlerinde de kendini gösterdi. Leyla ile Mecnun dizisinde “Ak Sakallı Dede” ve “Karabasan” rollerinde, Ben de Özledim dizisinde ise kendisini canlandıran sanatçı, Beş Kardeş dizisinde ise Osman rolünü üstlendi.
Engür sesiyle de birçok ikonik isme ve karaktere hayat verdi. Sesi, Hollywood yıldızları Robert de Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman ve Robin Williams gibi ünlülerin yanı sıra, SüngerBob’un “Squidward Dokunaç”, Susam Sokağı’nın “Büdü” ve Red Kit’in Lucky Luke karakterleriyle de özdeşleşti.
1999 Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En İyi Erkek Oyuncusu” seçilen Engür, 2002’de “Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu” ödülüne layık görüldü. Ayrıca, 2005’te 16. Ankara Film Festivali’nde “Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülü de Engür’ün oldu.
 
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