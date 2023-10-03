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Şakalaşma ölümle bitti

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İzmir’de 18 yaşındaki genç kız, şakalaştıkları sırada elindeki tabancanın kazayla ateş alması sonucu erkek arkadaşını öldürdü

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Şakalaşma ölümle bitti
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İzmir’in Karabağlar ilçesinde Meryem Özcan (18), şakalaştığı sırada kazara ateş alan tabanca ile erkek arkadaşı Miraç Bulat’ı (22) öldürdü. Özcan, tutuklandı.
Olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 4246 Sokak’ta meydana geldi.
Meryem Özcan’ın elindeki tabanca, erkek arkadaşı Miraç Bulat (22) ile şakalaşırken aniden ateş aldı.
Başından vurulan Miraç Bulat, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bulat, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan Bulat, kurtarılamadı. Otopsinin ardından Bulat’ın yakınları tarafından alınan cenazesi, toprağa verildi. Olayın ardından Meryem Özcan, suç aleti tabancayla gözaltına alındı.
Özcan, ifadesinde şakalaşırken tabancanın kazara ateş aldığını söyledi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Özcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 
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