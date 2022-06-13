Sağanak Türkiye'nin birçok kentinde hayatı felç etti

Sağanak yağış Türkiye'nin birçok noktasında etkili oldu. Bazı kentlerde derelerin taşmasıyla su baskınları yaşandı. Ekili araziler hasar aldı. Sivas'ın Gemerek ilçesinde ise yağış nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi. Meteoroloji yetkilileri Hatay için de uyarı açıklaması yaptı

Dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Sağanak, birçok kentte hayatı felç etti.

SİVAS

Sivas'ın Gemerek ilçesinde sağanak beraberinde seli getirdi. Yaklaşık 2 saat süren yağışla birlikte Eşikli Köyünde dere taştı, bazı evleri su bastı.

Tarım arazileri zarar gördü. Yoğun yağış nedeniyle ilçede bugün ve yarın eğitime ara verildi.

TOKAT

Tokat'ta ise sağanakla birlikte dolu etkisini gösterdi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu ev ve araçlara zarar verdi.

Ayvalı köyünde sağanak yağış sonrasında tıkanan dere yatağı taştı. Ekili araziler su altında kaldı.

ÇORUM

Çorum'da Şiddetli yağışın ardından Ahçılar deresi taştı. Cadde ve sokaklar suya gömüldü.

Ekipler, balçıkla kaplanan yolları temizlemek için çalışma başlattı.

KASTAMONU

Kastamonu'da da etkili olan sağanak giderek etkisini artırdı. Taşköprü İki yol, selin şiddetine dayanamayarak çöktü. 8 köye ulaşım kapandı.

AMASYA

Amasya'da sağanağın etkisiyle taşan derelerden akan suların oluşturduğu sele kapılan bazı araçlar sürüklendi, birçok ev ve işyerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Belediye ekipleri taşan derelere müdahale ederken, vatandaşlar da araçlarını kurtarmaya çalıştı.

KAYSERİ

Kayseri'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarım işçilerinin kaldığı çadırları sel bastı.

Yahyalı ilçesinde bir mahalleye sel suları nedeniyle ulaşım sağlanamazken yolda mahsur kalan 10 araç ise AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.





Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, bugün ülkenin büyük bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli olması bekleniyor.



Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'nin büyük bir bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.





MGM tarafından, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Şırnak ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yapılırken, Hatay için turuncu kod verildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

RİZE VALİLİĞİNDEN SEL UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen uyarı karşısında Rize Valiliği sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.



Sağanak yağışın beklendiği Rize'de Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen uyarının ardından Rize Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan son bilgilere göre, ilimiz için sarı uyarı verilmiş olup; ilimizde 13 Haziran 2022 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülmesi tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması ve akşam saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden yaşanılabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, rüzgar vb.) karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

HATAY İÇİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Hatay'da gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden sonra etkisini artırarak aralıklarla yerel olarak kuvvetli, batı kıyılarında ise yer yer şiddetli olacağı uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hatay çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden sonra etkisini artırarak pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli, batı kıyılarında yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

AFAD'DAN UYARI GELDİ

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AFAD'dan geldi. Bugün öğle saatlerinden sonra, Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Mersin'in iç kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor.



AFAD tarafından, vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, fırtına ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları uyarı yapıldı.

DOĞU ANADOLU’DA RÜZGAR VE FIRTINA

Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda (Van’ın güney ve doğusu, Şırnak ve Hakkari) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.