Saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Ulu Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 85’inci yılında saygıyla anıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde Türkiye’de hayat durdu

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85’inci yılında saat 09.05’i gösterdiğinde Türkiye’de hayat durdu.

Kentlerin işlek caddelerinde, köprü ve meydanlarında Atatürk için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 09.05’te sirenlerin çalmasıyla, aracında olanlar araçlarından inip saygı duruşuna geçti.

Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.

