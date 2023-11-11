Saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85’inci yılında saat 09.05’i gösterdiğinde Türkiye’de hayat durdu.
Kentlerin işlek caddelerinde, köprü ve meydanlarında Atatürk için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 09.05’te sirenlerin çalmasıyla, aracında olanlar araçlarından inip saygı duruşuna geçti.
Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.
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