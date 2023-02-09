Rezidansta sönen hayatlar

Hatay’ın Antakya ilçesinde ‘Cennetten bir kare’ diye reklamı yapılan 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans, depremde yerle bir oldu. Enkaz altında çok sayıda kişi kaldı

Hatay'da zenginlerin oturduğu 12 katlı, 250 dairelik Rönesans Rezidans, depremde komple çöktü, yerle bir oldu. Yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı tahmin edilen rezidansta 800 kişi enkaz altında.

Rezidansı yapan şirketin, 2013'te sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştığı rezidans için ‘Cennetten bir kare’ yazdığı ortaya çıktı.

Yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı tahmin edilen rezidansta çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi.

2012 yılında Antis Yapı tarafından İnönü Bulvarı’nda bulunan 10 bin 500 metrekare arazi üzerine inşa edilen 12 katlı Rönesans Rezidans adlı projenin deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde radye temel üzerinde yapıldığı belirtilmişti.

Depremden önce 3+1 dairelik 1.3 milyon lira ile 1.5 milyon lira arasında satıldığı, kiralık dairelerin ise 6-7 bin liraya pazarlandığı öğrenildi.

