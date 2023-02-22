Rezidansın son kurbanı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 11 ili etkiledi. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans da yaşanan depremin ardından yıkıldı.
Rezidansın enkazında yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sırasında geçtiğimiz günlerde Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cansız bedenine ulaşılırken; aynı binada kaldığı bilinen Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'tan ise haber alınamadı. Önceki gün Adana'da bir hastanede Savut'a benzeyen kişinin olduğunun belirtilmesinin ardından Savut'un ağabeyi Ali Savut, Adana'ya giderek DNA örneği verdi. Gelişmelerin ardından Hatayspor, Sportif Direktör Taner Savut'un depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.
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