“Resmen cinayet”

İsias Otel'in enkazından kurtulan Rehber Abdülsamet Sarıtaş, “Isias Otel faciasının resmen bir cinayet olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır” dedi

Adıyaman'da onlarca kişiye mezar olan İsias Otel'in enkazından kurtulan Rehber Abdülsamet Sarıtaş, şunları kaydetti:

“6 şubat sabahı depreme Adıyaman Grand Isias Otel’de yakalanmış rehberlerden birisiydim ve bina çöktükten 3 saat sonra kendi imkânlarımla dışarı çıkmayı başarmıştım. O günden beri otelin yapısal anlamda uygun olmadığıyla veya yapılmadığıyla alakalı birçok söylentiyi hep beraber takip ettik. Fakat yapılan bilimsel çalışmalar sonucu ortaya çıkartılan raporlar göz önüne alındığı zaman Adıyaman Grand Isias Otel faciasının resmen bir cinayet olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır. Bina yapılırken belirli kriterlere uymayan, bu kriterlere uyulmasa bile binanın yapımına izin veren, yapı denetimi konusunda başarısız kalan ve otelde insanların hayatını kaybetmesine sebep olan her türlü zincirde parmağı olan herkesin adalet karşısında yargılanması gerekmektedir. Bahsi geçen kişilerin en yüksek cezaları almaları depremzede vatandaşların gönlüne bir nebze de olsa su serpecektir.”

