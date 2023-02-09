Raylar tel gibi büküldü

Kahramanmaraş merkezli depremler demir yollarına da büyük hasar verdi. Aktif fay hattı üzerinde yer alan tren rayları bükülerek kullanılamaz hale geldi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler, tren raylarına da büyük hasar verdi.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi ile Gaziantep’in İslahiye ilçesi arasındaki tren rayları depremin etkisiyle büküldü. Bu nedenle tren seferleri de iptal oldu.

Rayların fayın yüzeydeki izinin üzerine rastgele döşenmiş olduğunu belirten Prof. Dr. Altunel, “Örneğin petrol ve doğal gaz boru hatları bu şekilde aktif fayları geçmek zorunda kaldıklarında oralarda bu faylar ayrıntılı olarak incelenir. Bu raylar eski dönemlerde döşenmiş olduğu için insanlar bu yüzey kırığının ne tür şeylere sebep olabileceğini bilemiyordu. Hiçbir mühendislik hesabı yapılmadan rastgele döşenmiş bir demiryolu bu” diye konuştu.

