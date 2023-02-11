"Prensesimi kurtaramadım"

Kahramanmaraş'ta enkaz altında can veren 15 yaşındaki kızının elini tutarken görüntülenen ve depremin simge fotoğraflarından olan baba ilk kez konuştu: “Prensesimi kurtarmak için çıplak ellerimle toprağı kazmaya çalıştım ama çıkaramadım. Çok dua ettim, maalesef olmadı”



Kahramanmaraş'ta

Baba Mesut Hançer, enkaz yığınlarının arasında kızı Irmak Leyla'nın elini tutarken yaşadığı acıyı herkese yansıttı.

Irmak Leyla'yı toprağa veren acılı baba, kızının mezarı önünde Alman medyasına konuştu.



O GECE BÜYÜKANNESİNDE KALMIŞ

En küçük kızı olan Irmak'ın o gece babaannesinde kaldığını anlatan baba "O gece Irmak'ın kuzenleri gelmişti ve onlarla kalmak için babaannesine gitmişti." dedi.

"PRENSESİMİ KURTARAMADIM"

Annesine ulaşamadığını söyleyen Mesut Hançer, binanın olduğu alana gittiğini ancak kızını kurtaramadığını dile getirdi. Hançer, "Prensesimi kurtarmak için çıplak ellerimle toprağı kazmaya çalıştım ama çıkaramadım. Çok dua ettim, maalesef olmadı, kaybettik." ifadelerini kullandı.

MUTLU GÜNLER FOTOĞRAFTA KALDI

Baba Mesut Hançer'in kızı Irmak Leyla ile birlikte güzel günlerde çekilen bir fotoğrafı da ortaya çıktı.

Mesut Hançer, kızıyla fotoğrafını sosyal medya hesabından gururla paylaşmıştı.

Bugünlerin inadına gülerek verdikleri bu poz, Mesut Hançer'e mutlu bir anı olarak kaldı.

Kahramanmaraş'ta enkaz altında can veren kızının elini tutarken görüntülenen baba herkesi duygulandırdı. Acılı baba Mesut Hançer, kızının o gece depremde yıkılan babaannesinin evinde kaldığını söyledi. Hançer ailesinin diğer iki kızı ve oğlunun sağlık durumu ise iyi.Kahramanmaraş'ta bir babanın enkaz altında can veren 15 yaşındaki kızının elini tuttuğu görüntü şimdiden depremin simge fotoğraflarından oldu.Baba Mesut Hançer, enkaz yığınlarının arasında kızı Irmak Leyla'nın elini tutarken yaşadığı acıyı herkese yansıttı.Irmak Leyla'yı toprağa veren acılı baba, kızının mezarı önünde Alman medyasına konuştu. Deprem olduğu sırada çalıştığını anlatan baba, ailesini arayarak iki kızının ve oğlunun iyi olduğunu öğrendiğini söyledi.En küçük kızı olan Irmak'ın o gece babaannesinde kaldığını anlatan baba "O gece Irmak'ın kuzenleri gelmişti ve onlarla kalmak için babaannesine gitmişti." dedi.Annesine ulaşamadığını söyleyen Mesut Hançer, binanın olduğu alana gittiğini ancak kızını kurtaramadığını dile getirdi. Hançer, "Prensesimi kurtarmak için çıplak ellerimle toprağı kazmaya çalıştım ama çıkaramadım. Çok dua ettim, maalesef olmadı, kaybettik." ifadelerini kullandı.Baba Mesut Hançer'in kızı Irmak Leyla ile birlikte güzel günlerde çekilen bir fotoğrafı da ortaya çıktı.Mesut Hançer, kızıyla fotoğrafını sosyal medya hesabından gururla paylaşmıştı.Bugünlerin inadına gülerek verdikleri bu poz, Mesut Hançer'e mutlu bir anı olarak kaldı.