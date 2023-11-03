Polat çiftinin araçları Emniyet’e götürüldü

Polat çiftine yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrasında çiftin ev ve iş yerlerinde bulunan Ferrari ve Porsche gibi lüks araçlar, çekicilere yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Dilan Polat’ın, polislere “Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım” dediği öğrenildi

Kara para aklama iddialarıyla bir süredir gündemde olan Dilan ve Engin Polat çifti, önceki gün İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Çiftin, sahte fatura yöntemiyle elde ettikleri 200 milyon lirayı aile şirketlerine transfer ederek çok sayıda gayrimenkul ile araç aldıkları belirlendi.Çiftin ev ve iş yerlerindeki araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine çekildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyonda ele geçirilen araçlardan 13’ü sergilenmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ait Vatan Caddesi'ndeki yerleşkeye getirildi.Emniyet bahçesinde sergilenen araçların arasında Porsche, Mercedes 4×4 cip, Audi marka araç ve Engin Polat'ın Dilan Polat'a hediye ettiği Ferrari de bulunuyor. Sergi sırasında barkovizyonda operasyon görüntüleri de yer aldı.Çoğu MİLDA gayrimenkule araçların toplam değeri 250 milyon TL olduğu öğrenilirken, çiftin şirketlerine ait yaklaşık 24 araç için el koyma kararı alınmıştı.AVUKAT TUTUKLANDI, ANNEANNE SERBEST KALDIGözaltındaki Engin Polat’ın anneannesi Zehra Yılmaz, sağlık sorunları göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Avukat Haydar Enes Çetinkaya da dün gözaltına alındı.CİLDİ İÇİN VİTAMİN İSTEDİSağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Dilan Polat’ın polisten cildi için vitamin istediği bildirildi.Polise, “Kullanmam gereken ilaçlar var.” diyen Dilan Polat’a hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu soruldu.Bunun üzerine Dilan Polat’ın, “Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım.” yanıtı verdiği öğrenildi.