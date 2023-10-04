PKK'ya yönelik "Kahramanlar" operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde saat 08.30 itibarıyla, 13 bin 440 güvenlik personelinin katıldığı 466 terörle mücadele operasyonunun yürütüldüğünü açıkladı. PKK/YPG’nin Türkiye’deki hücre istihbarat yapılanmasını da hedef alan operasyonlarda 928 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "64 ilde Kahramanlar Operasyonları kapsamında ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 744 ruhsatsız tabanca, 24 uzun namlulu tüfek, 74 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonlara JÖH, jandarma komando ve güvenlik korucusundan oluşan 960 tim ve 13 bin 440 personelin katıldığını aktaran Yerlikaya şunları kaydetti:
" Türkiye genelinde kırsal alanda 08.30 itibarıyla terörle mücadele kapsamında 8 orta çaplı, 458 küçük çaplı olmak üzere 466 operasyon yapılmaktadır. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Operasyonlara katılan MİT, emniyet ve jandarmamızın her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."
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