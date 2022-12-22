Pakize Suda hayatını kaybetti

Demans hastalığı ile mücadele eden oyuncu ve yazar Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu 70 yaşında hayatını kaybetti



Suda’nın ölüm haberini yeğeni Dilara Ergözlü, sosyal medya hesabından paylaştı.

Elagözlü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucu bu sabah (dün) yaşamını kaybetmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.”

YEĞENİ VASİ OLARAK ATANMIŞTI



Pakize Suda’nın yeğeni Dilara Elagözlü şunları söylemişti:

“Teyzemin bu rahatsızlığı 6-7 seneye dayanıyor. Unutmalarla, eşyalarını kaybetmelerle başladı. Birlikte çalıştığı insanlar da bunu fark etti. Kendisi bu rahatsızlığını uzun süre kabul etmedi. Kendinde olduğu süre içinde ‘siz kendinize bakın’ dedi. Anneannemin ve teyzemin arka arkaya rahmetli olmasıyla, yaşadığı duygusal şeylerde bu hastalığı tetikledi. Tiroid haplarını belli bir süre kullanmadı.”

“Bana bir konuşmamızda ‘her şeyi unutarak ölmek istiyorum’ dedi. 18 yaşından beri kendi yaşamayı tercih etmiş, kedileriyle mutlu olan bir insan. Sinirli ve şüpheci yapısı hastalıkla daha da gelişti. Birkaç senedir sözlerine itibar edilemeyecek bir hale geldi. 3 sene önce etrafından bize şikayet geldi, evine gittim. Evi çok dağınıktı. Toparlamak istedim ama izin vermedi. Doktorları çağırmak istedik kabul etmedi.”

“Elimizden geldiği sürece bakmaya çalışıyoruz. Henüz bu hastalığa bir çare yok. İlaçlar sadece semptomları yavaşlatıyor. Fiziksel sağlığı iyi ama beyin olarak bu şekilde…

Geçen aylarda demans teşhisi konulan Pakize Suda’dan acı haber geldi. 70 yaşındaki Suda beynine pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti.Suda’nın ölüm haberini yeğeni Dilara Ergözlü, sosyal medya hesabından paylaştı.Elagözlü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucu bu sabah (dün) yaşamını kaybetmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.” Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda düzenlenen rapor üzerine mahkeme, Pakize Suda’ya yeğeni Dilara Elagözlü’nün vasi olarak atanmasına karar vermişti.Pakize Suda’nın yeğeni Dilara Elagözlü şunları söylemişti:“Teyzemin bu rahatsızlığı 6-7 seneye dayanıyor. Unutmalarla, eşyalarını kaybetmelerle başladı. Birlikte çalıştığı insanlar da bunu fark etti. Kendisi bu rahatsızlığını uzun süre kabul etmedi. Kendinde olduğu süre içinde ‘siz kendinize bakın’ dedi. Anneannemin ve teyzemin arka arkaya rahmetli olmasıyla, yaşadığı duygusal şeylerde bu hastalığı tetikledi. Tiroid haplarını belli bir süre kullanmadı.”“Bana bir konuşmamızda ‘her şeyi unutarak ölmek istiyorum’ dedi. 18 yaşından beri kendi yaşamayı tercih etmiş, kedileriyle mutlu olan bir insan. Sinirli ve şüpheci yapısı hastalıkla daha da gelişti. Birkaç senedir sözlerine itibar edilemeyecek bir hale geldi. 3 sene önce etrafından bize şikayet geldi, evine gittim. Evi çok dağınıktı. Toparlamak istedim ama izin vermedi. Doktorları çağırmak istedik kabul etmedi.”“Elimizden geldiği sürece bakmaya çalışıyoruz. Henüz bu hastalığa bir çare yok. İlaçlar sadece semptomları yavaşlatıyor. Fiziksel sağlığı iyi ama beyin olarak bu şekilde…