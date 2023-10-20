Otomobilde çaktığı çakmak sonu oldu

Samsun’un Canik ilçesinde Mustafa Bal ve Gökay Aslan, iddiaya göre park halindeki otomobilde oturup bir süre sohbet etti.
Sabaha karşı Bal, çakmağı çakınca patlama oldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Bal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yüzünde ve elinde yanıklar oluşan Gökay Aslan ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
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