banner913
banner932
Erenköy Lisesi sular altında kaldı
Erenköy Lisesi sular altında kaldı
17 0
Girne Belediyesi’nden açıklama: “Hirondel’in yeni ismi Rauf Raif Denktaş Meydanı”
Girne Belediyesi’nden açıklama: “Hirondel’in yeni ismi Rauf Raif Denktaş Meydanı”
14 0
 
Kıbrıs Türk toplumundan KŞK'ya 75 bin Euro bağış....
Kıbrıs Türk toplumundan KŞK'ya 75 bin Euro bağış....
12 0
Bir değeri daha yitirdik
Bir değeri daha yitirdik
18 0
Neymar kötü sakatlandı
Neymar kötü sakatlandı
14 0
DAÜ-BAİM’den İsrail-Filistin savaşına ilişkin açıklama…
DAÜ-BAİM’den İsrail-Filistin savaşına ilişkin açıklama…
13 0
İsrail, BM'ye ait bir okulu vurdu
İsrail, BM'ye ait bir okulu vurdu
18 0
banner964

Otomobilde çaktığı çakmak sonu oldu

banner476

Samsun'da otomobilde oturup sohbet eden 2 arkadaştan biri çakmağını çakınca patlama meydana geldi. Patlamada 23 yaşındaki Mustafa Bal hayatını kaybetti, Gökay Aslan yaralandı

banner974
Otomobilde çaktığı çakmak sonu oldu
banner971
Samsun’un Canik ilçesinde Mustafa Bal ve Gökay Aslan, iddiaya göre park halindeki otomobilde oturup bir süre sohbet etti.
Sabaha karşı Bal, çakmağı çakınca patlama oldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Bal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yüzünde ve elinde yanıklar oluşan Gökay Aslan ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.